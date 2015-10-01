Курси валют у Харкові

Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,98/28,02 UAH/USD
€ – 31,83/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:46
Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,98/28,02 UAH/USD
€ – 31,83/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16
Дата: 20 ноября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,97/28,01 UAH/USD
€ – 31,84/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4230 UAH/RUB
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:59
Дата: 20 ноября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,97/28,01 UAH/USD (с утра - 27,98/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,01 UAH/USD)
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,83/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,84/32,00 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4230 UAH/RUB)
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:53
Дата: 20 ноября 2018 г. на 17.51
Рынок Харькова, неформальный опт
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 27,98/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,01 UAH/USD)
€ – 31,75/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,83/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,84/32,00 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4230 UAH/RUB)
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:44
Дата: 21 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,90/27,98 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:11
Дата: 21 ноября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:06
Дата: 21 ноября 2018 г. на 16.04
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,96/28,00 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,00 UAH/USD)
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,421 UAH/RUB)
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:45
Дата: 21 ноября 2018 г. на 18.42
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,94/28,05 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,00 UAH/USD)
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,421 UAH/RUB)
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:54
Дата: 22 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,422 UAH/RUB
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:42
Дата: 22 ноября 2018 г. на 12.11
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,82/31,91 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4240 UAH/RUB
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