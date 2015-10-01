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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:09
Дата: 22 ноября 2018 г. на 16.04
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,95/27,99 UAH/USD (с утра - 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,99 UAH/USD)
€ – 31,80/31,91 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,82/31,91 UAH/EUR)
RUB 0,4205/0,4240 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4240 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Повідомлень: 68929
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:54
Дата: 22 ноября 2018 г. на 17.52
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,92/28,05 UAH/USD (с утра - 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,99 UAH/USD)
€ – 31,75/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,82/31,91 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4240 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
-
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:05
Дата: 23 ноября 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:04
Дата: 23 ноября 2018 г. на 11.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:04
Дата: 23 ноября 2018 г. на 16.04
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,93/27,98 UAH/USD (с утра - 27,95/27,99 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,99 UAH/USD)
€ – 31,72/31,83 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,421 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Подякували: 7969 раз.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:59
Дата: 23 ноября 2018 г. на 18.42
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 27,95/27,99 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,99 UAH/USD)
€ – 31,60/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,421 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:48
Дата: 26 ноября 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,08 UAH/USD
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:36
Дата: 26 ноября 2018 г. на 12.18
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,25/28,65 UAH/USD
€ – 32,00/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:14
Дата: 26 ноября 2018 г. на 16.12
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,80/29,30 UAH/USD (с утра - 28,00/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,25/28,65 UAH/USD)
€ – 32,60/33,20 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17
Дата: 26 ноября 2018 г. на 18.16
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,850/29,55 UAH/USD (с утра - 28,00/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,25/28,65 UAH/USD)
€ – 32,50/33,52 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,438 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 7969 раз.
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