Курси валют у Харкові

Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:48
Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:16
Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:49
Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.43
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 29,00/30,00 UAH/USD
€ – 32,83/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,440 UAH/RUB
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