RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:48

Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68945
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4393 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:16

Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68945
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4393 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:49

Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.43

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,00/30,00 UAH/USD
€ – 32,83/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,440 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68945
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4393 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 215, 216, 217
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2169 144045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 10:42
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 73, 74, 75
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
741 61307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 10:30
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 221, 222, 223
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2220 153270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 10:26
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.