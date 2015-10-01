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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:48

Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:16

Дата: 27 ноября 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,30/30,50 UAH/USD
€ – 33,00/34,50 UAH/EUR
RUB – 0,427/0,440 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:49

Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.43

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,00/30,00 UAH/USD
€ – 32,83/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,440 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:58

Дата: 27 ноября 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/29,10 UAH/USD
€ – 31,90/33,15 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:23

Дата: 27 ноября 2018 г. на 16.08

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,50/28,75 UAH/USD (с утра - 29,30/30,50 UAH/USD, к полудню - 28,20/29,10 UAH/USD)
€ – 32,20/32,75 UAH/EUR (с утра – 33,00/34,50 UAH/EUR, к полудню - 31,90/33,15 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,427/0,440 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29

Дата: 27 ноября 2018 г. на 18.26

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,40/28,90 UAH/USD (с утра - 29,30/30,50 UAH/USD, к полудню - 28,20/29,10 UAH/USD)
€ – 32,10/32,75 UAH/EUR (с утра – 33,00/34,50 UAH/EUR, к полудню - 31,90/33,15 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,427/0,440 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:07

Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,50/28,70 UAH/USD
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB
дядя Caша
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