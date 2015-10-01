Курси валют у Харкові

Дата: 29 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,50/28,60 UAH/USD
€ – 32,35/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:51
Дата: 29 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,50/28,60 UAH/USD
€ – 32,35/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:18
Дата: 29 ноября 2018 г. на 10.17
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,50/28,57 UAH/USD
€ – 32,32/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4235 UAH/RUB
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03
Дата: 29 ноября 2018 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,45/28,55 UAH/USD
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4235 UAH/RUB
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:10
Дата: 29 ноября 2018 г. на 16.50
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,30/28,38 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,45/28,55 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4235 UAH/RUB)
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