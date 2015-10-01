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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:51

Дата: 29 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,50/28,60 UAH/USD
€ – 32,35/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:18

Дата: 29 ноября 2018 г. на 10.17

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,50/28,57 UAH/USD
€ – 32,32/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4235 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03

Дата: 29 ноября 2018 г. на 12.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,45/28,55 UAH/USD
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4235 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:10

Дата: 29 ноября 2018 г. на 16.50

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,30/28,38 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,45/28,55 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4235 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:02

Дата: 29 ноября 2018 г. на 18.32

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,20/28,40 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,45/28,55 UAH/USD)
€ – 32,05/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4235 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:54

Дата: 30 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,25/28,35 UAH/USD
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:52

Дата: 30 ноября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,15/28,27 UAH/USD
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
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