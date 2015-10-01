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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:17
Дата: 03 декабря 2018 г. на 16.15
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,20/28,24 UAH/USD (с утра - 28,25/28,30 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,25 UAH/USD)
€ – 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,15 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421
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дядя Caша
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:55
Дата: 03 декабря 2018 г. на 17.52
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,15/28,30 UAH/USD (с утра - 28,25/28,30 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,25 UAH/USD)
€ – 31,85/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,15 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Повідомлень: 69190
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4427 раз.
- Подякували: 8000 раз.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:05
Дата: 04 декабря 2018 г. на 09.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,07/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,4190/0,4205 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69190
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4427 раз.
- Подякували: 8000 раз.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:02
Дата: 04 декабря 2018 г. на 11.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,18/28,23 UAH/USD
€ – 32,07/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,4190/0,4205 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69190
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4427 раз.
- Подякували: 8000 раз.
-
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:15
Дата: 04 декабря 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,23 UAH/USD
€ – 32,00/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69190
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4427 раз.
- Подякували: 8000 раз.
-
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:03
Дата: 04 декабря 2018 г. на 16.01
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,10/28,17 UAH/USD (с утра - 28,21/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,23 UAH/USD)
€ – 32,02/32,12 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,17 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,17 UAH/EUR)
RUB 0,4185/0,4200 UAH/RUB (с утра - 0,4190/0,4205 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69190
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4427 раз.
- Подякували: 8000 раз.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:00
Дата: 04 декабря 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,20 UAH/USD (с утра - 28,21/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,23 UAH/USD)
€ – 31,85/32,15 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,17 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,17 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,4190/0,4205 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69190
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 8000 раз.
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