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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:22
Дата: 05 декабря 2018 г. на 18.21
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,08 UAH/USD)
€ – 31,60/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50
Дата: 06 декабря 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69241
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4433 раз.
- Подякували: 8005 раз.
-
- Профіль
-
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