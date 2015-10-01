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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:22

Дата: 05 декабря 2018 г. на 18.21

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,08 UAH/USD)
€ – 31,60/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50

Дата: 06 декабря 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:28

Дата: 06 декабря 2018 г. на 10.26

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,03 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10


Дата: 06 декабря 2018 г. на 12.06

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,99/28,02 UAH/USD
€ – 31,77/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:04

Дата: 06 декабря 2018 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра - 28,01/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,99/28,02 UAH/USD)
€ – 31,83/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
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