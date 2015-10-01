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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:22
Дата: 05 декабря 2018 г. на 18.21
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,08 UAH/USD)
€ – 31,60/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50
Дата: 06 декабря 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
-
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-
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:28
Дата: 06 декабря 2018 г. на 10.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,98/28,03 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
-
- Профіль
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10
Дата: 06 декабря 2018 г. на 12.06
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,99/28,02 UAH/USD
€ – 31,77/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
-
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:04
Дата: 06 декабря 2018 г. на 16.02
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра - 28,01/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,99/28,02 UAH/USD)
€ – 31,83/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:49
Дата: 07 декабря 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,02/28,07 UAH/USD
€ – 31,85/31,93 UAH/EUR
RUB – 0,4155/0,4170 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
-
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:01
Дата: 07 декабря 2018 г. на 11.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,82/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:00
Дата: 07 декабря 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,02/28,05 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню - 28,01/28,04 UAH/USD)
€ – 31,83/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,85/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,82/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,4155/0,4170 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:37
Дата: 07 декабря 2018 г. на 18.36
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,95/28,10 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню - 28,01/28,04 UAH/USD)
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,85/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,82/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,4155/0,4170 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69311
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8011 раз.
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