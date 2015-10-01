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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:07

Дата: 10 декабря 2018 г. на 12.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,05 UAH/USD
€ – 31,88/31,98 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:28

Дата: 10 декабря 2018 г. на 12.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,05 UAH/USD
€ – 31,88/31,98 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлень: 69359
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:05

Дата: 10 декабря 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,01/28,04 UAH/USD (с утра - 28,02/28,06 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,05 UAH/USD)
€ – 31,90/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,89/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,88/31,98 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,420 UAH/RUB)
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69359
З нами з: 29.05.06
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