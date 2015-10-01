RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:58

Дата: 14 декабря 2018 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69509
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4448 раз.
Подякували: 8032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:07

Дата: 14 декабря 2018 г. на 11.54

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,02 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69509
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4448 раз.
Подякували: 8032 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 248249250251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют в Одесі 1 ... 74, 75, 76
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
756 62395
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 12:23
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 292, 293, 294
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2931 197811
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 12:11
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 219, 220, 221
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2207 146065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 12:05
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65205)
14.12.2018 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.