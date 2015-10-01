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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:58

Дата: 14 декабря 2018 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:07

Дата: 14 декабря 2018 г. на 11.54

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,02 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:35

Дата: 14 декабря 2018 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,02 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69521
З нами з: 29.05.06
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  #<1 ... 248249250251
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