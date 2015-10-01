Курси валют у Харкові

Дата: 14 декабря 2018 г. на 09.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:58
Дата: 14 декабря 2018 г. на 09.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:07
Дата: 14 декабря 2018 г. на 11.54
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,96/28,02 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:35
Дата: 14 декабря 2018 г. на 16.02
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,02 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:50
Дата: 17 декабря 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,100 UAH/USD
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:46
Дата: 17 декабря 2018 г. на 12.21
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,04 UAH/USD
€ – 31,72/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
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