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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:03

Дата: 18 декабря 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,94/27,99 UAH/USD (с утра - 28,00/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,01 UAH/USD)
€ – 31,73/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,85 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:45

Дата: 17 декабря 2018 г. на 18.40

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,01 UAH/USD)
€ – 31,60/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,85 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69604
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4454 раз.
Подякували: 8044 раз.
 
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  #<1 ... 249250251252
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