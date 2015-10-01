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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:03
Дата: 18 декабря 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,94/27,99 UAH/USD (с утра - 28,00/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,01 UAH/USD)
€ – 31,73/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,85 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69638
- З нами з: 29.05.06
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:45
Дата: 17 декабря 2018 г. на 18.40
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,01 UAH/USD)
€ – 31,60/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,85 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Повідомлень: 69638
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4454 раз.
- Подякували: 8052 раз.
-
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:53
Дата: 19 декабря 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,91/27,97 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69638
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4454 раз.
- Подякували: 8052 раз.
-
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:01
Дата: 19 декабря 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,90/27,94 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,414 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69638
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4454 раз.
- Подякували: 8052 раз.
-
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-
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:06
Дата: 19 декабря 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,82/27,88 UAH/USD (с утра - 27,91/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,94 UAH/USD)
€ – 31,68/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69638
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4454 раз.
- Подякували: 8052 раз.
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Модератори:
Ірина_
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