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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:10
Дата: 20 декабря 2018 г. на 18.08
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,60/27,80 UAH/USD (с утра - 27,83/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,79 UAH/USD)
€ – 31,50/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,400/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,412 UAH/RUB)
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:53
Дата: 21 декабря 2018 г. на 09.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,66/27,72 UAH/USD
€ – 31,60/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,406 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
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Модератори:
Ірина_
, ТупУм
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