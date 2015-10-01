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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:10

Дата: 20 декабря 2018 г. на 18.08

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,60/27,80 UAH/USD (с утра - 27,83/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,79 UAH/USD)
€ – 31,50/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,400/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,412 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:53

Дата: 21 декабря 2018 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,66/27,72 UAH/USD
€ – 31,60/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,406 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:21

Дата: 21 декабря 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,60/27,65 UAH/USD
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,405 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:04

Дата: 21 декабря 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,65/27,74 UAH/USD (с утра - 27,66/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,65 UAH/USD)
€ – 31,53/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,401/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,401/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,405 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:50

Дата: 21 декабря 2018 г. на 18.50

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,60/27,804 UAH/USD (с утра - 27,66/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,65 UAH/USD)
€ – 31,35/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,401/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,405 UAH/RUB)
дядя Caша
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