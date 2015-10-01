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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:10
Дата: 20 декабря 2018 г. на 18.08
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,60/27,80 UAH/USD (с утра - 27,83/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,79 UAH/USD)
€ – 31,50/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,400/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,412 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:53
Дата: 21 декабря 2018 г. на 09.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,66/27,72 UAH/USD
€ – 31,60/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,406 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69760
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:21
Дата: 21 декабря 2018 г. на 12.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,60/27,65 UAH/USD
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,405 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69760
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:04
Дата: 21 декабря 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,65/27,74 UAH/USD (с утра - 27,66/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,65 UAH/USD)
€ – 31,53/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,401/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,401/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,405 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:50
Дата: 21 декабря 2018 г. на 18.50
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,60/27,804 UAH/USD (с утра - 27,66/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,65 UAH/USD)
€ – 31,35/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,401/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,405 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:34
Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,60/27,73 UAH/USD
€ – 31,45/31,68 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,406 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69760
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 8071 раз.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:03
Дата: 22 декабря 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,65/27,73 UAH/USD
€ – 31,43/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,402 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Повідомлень: 69760
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35
Дата: 22 декабря 2018 г. на 15.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,71/27,80 UAH/USD (с утра - 27,60/27,73 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,73 UAH/USD)
€ – 31,45/31,58 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,68 UAH/EUR, к полудню - 31,43/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,397/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,402 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Повідомлень: 69760
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 8071 раз.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:50
Дата: 26 декабря 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,76/27,81 UAH/USD
€ – 31,47/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,403 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Повідомлень: 69760
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 8071 раз.
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