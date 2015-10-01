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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:57

Дата: 26 декабря 2018 г. на 11.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,62/27,73 UAH/USD
€ – 31,33/31,44 UAH/EUR
RUB – 0,3970,401 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:04

Дата: 26 декабря 2018 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,56/27,63 UAH/USD (с утра - 27,76/27,81 UAH/USD, к полудню - 27,62/27,73 UAH/USD)
€ – 31,23/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,47/31,56 UAH/EUR, к полудню - 31,33/31,44 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,401/0,403 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,401 UAH/RUB)
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69786
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4467 раз.
Подякували: 8071 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 251252253254
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