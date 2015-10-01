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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:09

Дата: 28 декабря 2018 г. на 18.07

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,90/28,25 UAH/USD (с утра - 27,70/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,85/28,00 UAH/USD)
€ – 31,75/32,15 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,390/0,406 UAH/RUB (с утра - 0,394/0,397 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,402 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:47

Дата: 29 декабря 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,404 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69879
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4469 раз.
Подякували: 8092 раз.
 
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  #<1 ... 252253254255
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