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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:09
Дата: 28 декабря 2018 г. на 18.07
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,25 UAH/USD (с утра - 27,70/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,85/28,00 UAH/USD)
€ – 31,75/32,15 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,390/0,406 UAH/RUB (с утра - 0,394/0,397 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,402 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 09:47
Дата: 29 декабря 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,404 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:02
Дата: 29 декабря 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:35
Дата: 29 декабря 2018 г. на 12.35
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,08/28,15 UAH/USD
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
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-
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:04
Дата: 02 января 2019 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,401 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:44
Дата: 02 января 2019 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,10 UAH/USD
€ – 31,77/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,395/0,401 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 8119 раз.
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