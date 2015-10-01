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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:02

Дата: 03 января 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,85/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)
€ – 31,55/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,396/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58

Дата: 03 января 2019 г. на 17.57

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,78/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69959
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 8127 раз.
 
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  #<1 ... 253254255256
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