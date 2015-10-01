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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:02
Дата: 03 января 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,85/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)
€ – 31,55/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,396/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58
Дата: 03 января 2019 г. на 17.57
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,78/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69959
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4478 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
- Профіль
-
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Ірина_
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