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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:02

Дата: 03 января 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,85/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)
€ – 31,55/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,396/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58

Дата: 03 января 2019 г. на 17.57

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,78/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:00

Дата: 04 января 2019 г. на 09.54

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,86/27,94 UAH/USD
€ – 31,57/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,399/0,403 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:21

Дата: 04 января 2019 г. на 10.19

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,85/27,92 UAH/USD
€ – 31,57/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,403 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:59

Дата: 04 января 2019 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/27,98 UAH/USD
€ – 31,65/31,73 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,404 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:00

Дата: 04 января 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра - 27,86/27,94 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,73 UAH/EUR)
RUB 0,405/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,399/0,403 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,404 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:51

Дата: 04 января 2019 г. на 18.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,15 UAH/USD (с утра - 27,86/27,94 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,98 UAH/USD)
€ – 31,65/31,98 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,73 UAH/EUR)
RUB 0,400/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,399/0,403 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,404 UAH/RUB)
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