Добрый день! Харьков работает
1.28.28(30)-28.40(45)
2.32.25(30)-32.55(60)
3.0.410(15)-0.418(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! Харьков работает
1.28.28(30)-28.40(45)
2.32.25(30)-32.55(60)
3.0.410(15)-0.418(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:53
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! Харьков проседает
1.28.05(08)-28.14(15)
2.32.00(10)-32.30(35)
3.0.410(14)-0.418(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:53
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! Харьков к 14.00
1.28.00(03)-28.09(12)
2.31.92(96)-32.15(25)
3.0.410(11)-0.415(16)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:42
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро! Харьков подрастает...
1.28.10(12)-28.20(22)
2.32.00(05)-32.25(35)
3.0.410(12)-0.415(17)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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