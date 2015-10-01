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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Харьков работает
1.28.28(30)-28.40(45)
2.32.25(30)-32.55(60)
3.0.410(15)-0.418(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 224
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:53

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Харьков проседает
1.28.05(08)-28.14(15)
2.32.00(10)-32.30(35)
3.0.410(14)-0.418(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлень: 224
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:53

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Харьков к 14.00
1.28.00(03)-28.09(12)
2.31.92(96)-32.15(25)
3.0.410(11)-0.415(16)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 224
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:42

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро! Харьков подрастает...
1.28.10(12)-28.20(22)
2.32.00(05)-32.25(35)
3.0.410(12)-0.415(17)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:32

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Харьков обеденный
1.27.95(98)-28.05(08)
2.31.85(90)-32.00(05)
3.0.410(12)-0.416(17)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:47

Дата: 17 января 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,09 UAH/USD
€ – 31,95/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:49

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
1.28.00(02)-28.09(10)
2.31.85(95)-32.08(10)
3.0.412(4)-0.418(9)
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:32

Дата: 17 января 2019 г. на 11.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,07 UAH/USD
€ – 31,92/32,08 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06

Дата: 17 января 2019 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,05 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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З нами з: 29.05.06
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Подякували: 8174 раз.
 
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