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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:59
Дата: 17 января 2019 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,98/28,02 UAH/USD (с утра - 28,02/28,09 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)
€ – 31,90/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,92/32,05 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,417 UAH/RUB)
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:12
Дата: 18 января 2019 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,91/28,04 UAH/USD
€ – 31,82/32,02 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
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дядя Caша
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:10
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
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- Повідомлень: 70118
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:08
Дата: 18 января 2019 г. на 16.07
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,92/28,00 UAH/USD (с утра - 27,91/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,87/27,96 UAH/USD)
€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,82/32,02 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,416 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 70118
- З нами з: 29.05.06
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