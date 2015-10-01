RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:59

Дата: 17 января 2019 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,98/28,02 UAH/USD (с утра - 28,02/28,09 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)
€ – 31,90/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,92/32,05 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70134
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4499 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:12

Дата: 18 января 2019 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,91/28,04 UAH/USD
€ – 31,82/32,02 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70134
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4499 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:10

Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70134
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4499 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:08

Дата: 18 января 2019 г. на 16.07

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,92/28,00 UAH/USD (с утра - 27,91/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,87/27,96 UAH/USD)
€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,82/32,02 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70134
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4499 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:41

Дата: 21 января 2019 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,92/27,96 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,4150/0,4175 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70134
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4499 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:31

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро! Харьков начинает
1.27.90(92)-27.95(98)
2.31.75(80)-31.00(90)
3.0.412(14)-0.418(19)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 225
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 255256257258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 298, 299, 300
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2996 204185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:49
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 229, 230, 231
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2307 159107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:45
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 224, 225, 226
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2254 150626
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:25
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66539)
21.01.2019 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.