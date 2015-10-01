Курси валют у Харкові

Дата: 22 января 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,92/27,97 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:54
Дата: 22 января 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,92/27,97 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50
Дата: 22 января 2019 г. на 10.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,90/27,95 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
|