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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:54

Дата: 22 января 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,92/27,97 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50

Дата: 22 января 2019 г. на 10.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,90/27,95 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70172
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4504 раз.
Подякували: 8197 раз.
 
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  #<1 ... 256257258259
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