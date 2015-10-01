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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:54

Дата: 22 января 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,92/27,97 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50

Дата: 22 января 2019 г. на 10.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,90/27,95 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:55

Дата: 22 января 2019 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,90/27,94 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:39

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Харьков проседает
1.27.80(85)-27.90(95)
2.31.65(72)-31.80(85)
3.0.413(14)-0.416(18)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:41

Дата: 22 января 2019 г. на 12.36

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,88/27,92 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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