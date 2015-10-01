Дата: 22 января 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,92/27,97 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:54
Дата: 22 января 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,92/27,97 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50
Дата: 22 января 2019 г. на 10.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,90/27,95 UAH/USD
€ – 31,77/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:55
Дата: 22 января 2019 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,90/27,94 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:39
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! Харьков проседает
1.27.80(85)-27.90(95)
2.31.65(72)-31.80(85)
3.0.413(14)-0.416(18)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:41
Дата: 22 января 2019 г. на 12.36
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,88/27,92 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:07
Дата: 22 января 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,85/27,91 UAH/USD (с утра - 27,92/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,88/27,92 UAH/USD)
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,77/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,4145/0,4160 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
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