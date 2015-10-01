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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:03

Дата: 23 января 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,83/27,88 UAH/USD (с утра - 27,78/27,84 UAH/USD, к полудню - 27,81/27,86 UAH/USD)
€ – 31,67/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,73 UAH/EUR, к полудню - 31,64/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:33

Дата: 23 января 2019 г. на 18.32

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,80/27,93 UAH/USD (с утра - 27,78/27,84 UAH/USD, к полудню - 27,81/27,86 UAH/USD)
€ – 31,58/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,73 UAH/EUR, к полудню - 31,64/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54

Дата: 24 января 2019 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,82/27,87 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:23

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
1.27.78(80)-27.87(90)
2.31.55(65)-31.77(80)
3.0.413(15)-0.418(9)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:26

Дата: 24 января 2019 г. на 12.12

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,80/27,85 UAH/USD
€ – 31,67/31,74 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:04

Дата: 24 января 2019 г. на 16.05

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,78/27,85 UAH/USD (с утра - 27,82/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,85 UAH/USD)
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,74 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:07

Дата: 24 января 2019 г. на 17.06

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,80/27,95 UAH/USD (с утра - 27,82/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,85 UAH/USD)
€ – 31,62/31,74 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,74 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:57

Дата: 25 января 2019 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,83/27,89 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,4165/0,4190 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:54

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
1.27.78(81)-27.88(90)
2.31.55(62)-31.70(75)
3.0.414(16)-0.419(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:58

Дата: 25 января 2019 г. на 11.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,77/27,82 UAH/USD
€ – 31,55/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
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