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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:16
Дата: 25 января 2019 г. на 16.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,78/27,82 UAH/USD (с утра - 27,83/27,89 UAH/USD, к полудню - 27,77/27,82 UAH/USD)
€ – 31,53/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,4165/0,4190 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49
Дата: 28 января 2019 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,77/27,80 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70336
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4518 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
- Профіль
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