RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:16

Дата: 25 января 2019 г. на 16.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,78/27,82 UAH/USD (с утра - 27,83/27,89 UAH/USD, к полудню - 27,77/27,82 UAH/USD)
€ – 31,53/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,4165/0,4190 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70336
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4518 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49

Дата: 28 января 2019 г. на 09.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,77/27,80 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70336
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4518 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 258259260261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Києві 1 ... 231, 232, 233
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2323 160681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 10:25
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 300, 301, 302
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
3016 206164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 09:50
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 225, 226, 227
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2267 151849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 12:18
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Амадеус (7)
28.01.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.