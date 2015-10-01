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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:16

Дата: 25 января 2019 г. на 16.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,78/27,82 UAH/USD (с утра - 27,83/27,89 UAH/USD, к полудню - 27,77/27,82 UAH/USD)
€ – 31,53/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,4165/0,4190 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49

Дата: 28 января 2019 г. на 09.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,77/27,80 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:57

Дата: 28 января 2019 г. на 11.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,72/27,78 UAH/USD
€ – 31,60/31,68 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:20

Дата: 28 января 2019 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,68/27,74 UAH/USD (с утра - 27,77/27,80 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,78 UAH/USD)
€ – 31,58/31,69 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:07

Дата: 28 января 2019 г. на 17.06

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,65/27,73 UAH/USD (с утра - 27,77/27,80 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,78 UAH/USD)
€ – 31,58/31,69 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:48

Дата: 29 января 2019 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,67/27,71 UAH/USD
€ – 31,60/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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З нами з: 29.05.06
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:09

Добрый день!
1.27.57(60)-28.69(70)
2.31.50(55)-31.65(70)
3.0.412(4)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 230
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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