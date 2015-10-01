|
|
|
Курси валют у Харкові
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:16
Дата: 25 января 2019 г. на 16.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,78/27,82 UAH/USD (с утра - 27,83/27,89 UAH/USD, к полудню - 27,77/27,82 UAH/USD)
€ – 31,53/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,4165/0,4190 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70381
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49
Дата: 28 января 2019 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,77/27,80 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70381
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:57
Дата: 28 января 2019 г. на 11.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,72/27,78 UAH/USD
€ – 31,60/31,68 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70381
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:20
Дата: 28 января 2019 г. на 16.02
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,68/27,74 UAH/USD (с утра - 27,77/27,80 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,78 UAH/USD)
€ – 31,58/31,69 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70381
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:07
Дата: 28 января 2019 г. на 17.06
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,65/27,73 UAH/USD (с утра - 27,77/27,80 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,78 UAH/USD)
€ – 31,58/31,69 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70381
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:48
Дата: 29 января 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,67/27,71 UAH/USD
€ – 31,60/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70381
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:09
Добрый день!
1.27.57(60)-28.69(70)
2.31.50(55)-31.65(70)
3.0.412(4)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
-
basis_kk
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3021
|206283
|
|
|2326
|160840
|
|
|2271
|151985
|
|