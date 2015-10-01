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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:56

Дата: 30 января 2019 г. на 09.42
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,66/27,70 UAH/USD
€ – 31,57/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:02

Дата: 30 января 2019 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,65/27,68 UAH/USD
€ – 31,57/31,63 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:22

Добрый день!
1.27.60(65)-28.69(72)
2.31.52(57)-31.65(70)
3.0.412(3)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 232
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:14

Дата: 30 января 2019 г. на 16.11

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,63/27,68 UAH/USD (с утра - 27,66/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,68 UAH/USD)
€ – 31,52/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлень: 70466
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:30

Дата: 30 января 2019 г. на 17.28

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,60/27,70 UAH/USD (с утра - 27,66/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,68 UAH/USD)
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:08

Дата: 31 января 2019 г. на 09.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,61/27,64 UAH/USD
€ – 31,58/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Подякував: 4531 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:57

Дата: 31 января 2019 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,60/27,64 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
дядя Caша
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Подякували: 8243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:06

Добрый день!
1.27.55(60)-28.64(65)
2.31.55(58)-31.70(73)
3.0.414(6)-0.418(9)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 232
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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  #<1 ... 259260261262
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