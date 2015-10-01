Курси валют у Харкові

Дата: 30 января 2019 г. на 09.42
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,66/27,70 UAH/USD
€ – 31,57/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:56
Дата: 30 января 2019 г. на 09.42
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,66/27,70 UAH/USD
€ – 31,57/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:02
Дата: 30 января 2019 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,65/27,68 UAH/USD
€ – 31,57/31,63 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:22
Добрый день!
1.27.60(65)-28.69(72)
2.31.52(57)-31.65(70)
3.0.412(3)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:14
Дата: 30 января 2019 г. на 16.11
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,63/27,68 UAH/USD (с утра - 27,66/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,68 UAH/USD)
€ – 31,52/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:30
Дата: 30 января 2019 г. на 17.28
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,60/27,70 UAH/USD (с утра - 27,66/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,68 UAH/USD)
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:08
Дата: 31 января 2019 г. на 09.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,61/27,64 UAH/USD
€ – 31,58/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
Додано: Чет 31 січ, 2019 11:57
Дата: 31 января 2019 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,60/27,64 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:06
Добрый день!
1.27.55(60)-28.64(65)
2.31.55(58)-31.70(73)
3.0.414(6)-0.418(9)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:23
Дата: 31 января 2019 г. на 16.12
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,58/27,62 UAH/USD (с утра - 27,61/27,64 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,64 UAH/USD)
€ – 31,60/31,72 UAH/EUR (с утра – 31,58/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,62/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,419 UAH/RUB)
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30
Дата: 31 января 2019 г. на 18.28
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,55/27,62 UAH/USD (с утра - 27,61/27,64 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,64 UAH/USD)
€ – 31,50/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,58/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,62/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,419 UAH/RUB)
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