Курси валют у Харкові

Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,52/27,60 UAH/USD
€ – 31,52/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:49
Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,52/27,60 UAH/USD
€ – 31,52/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:34
Дата: 01 февраля 2019 г. на 11.33
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,50/27,55 UAH/USD
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:40
Дата: 01 февраля 2019 г. на 16.31
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,50/27,54 UAH/USD (с утра - 27,52/27,60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,52 UAH/USD)
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,62 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
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