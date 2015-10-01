Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,52/27,60 UAH/USD
€ – 31,52/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:49
Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,52/27,60 UAH/USD
€ – 31,52/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:34
Дата: 01 февраля 2019 г. на 11.33
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,50/27,55 UAH/USD
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:40
Дата: 01 февраля 2019 г. на 16.31
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,50/27,54 UAH/USD (с утра - 27,52/27,60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,52 UAH/USD)
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,62 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:00
Дата: 01 февраля 2019 г. на 18.30
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,45/27,55 UAH/USD (с утра - 27,52/27,60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,52 UAH/USD)
€ – 31,45/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,62 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:42
Дата: 04 февраля 2019 г. на 09.41
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,53/27,57 UAH/USD
€ – 31,52/31,58 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:46
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.27.50(52)-27.55(57)
2.31.50(52)-31.60(65)
3.0.413(4)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:03
Дата: 04 февраля 2019 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,46/27,53 UAH/USD
€ – 31,45/31,54 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:02
Дата: 04 февраля 2019 г. на 16.01
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,41/27,45 UAH/USD (с утра - 27,53/27,57 UAH/USD, к полудню - 27,46/27,53 UAH/USD)
€ – 31,40/31,51 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,58 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,54 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:20
Дата: 04 февраля 2019 г. на 18.20
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,35/27,45 UAH/USD (с утра - 27,53/27,57 UAH/USD, к полудню - 27,46/27,53 UAH/USD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,58 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,54 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
|