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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:49

Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,52/27,60 UAH/USD
€ – 31,52/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:34

Дата: 01 февраля 2019 г. на 11.33

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,50/27,55 UAH/USD
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:40

Дата: 01 февраля 2019 г. на 16.31

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,50/27,54 UAH/USD (с утра - 27,52/27,60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,52 UAH/USD)
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,62 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:00

Дата: 01 февраля 2019 г. на 18.30

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,45/27,55 UAH/USD (с утра - 27,52/27,60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,52 UAH/USD)
€ – 31,45/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,62 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:42

Дата: 04 февраля 2019 г. на 09.41
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,53/27,57 UAH/USD
€ – 31,52/31,58 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:46

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
1.27.50(52)-27.55(57)
2.31.50(52)-31.60(65)
3.0.413(4)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:03

Дата: 04 февраля 2019 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,46/27,53 UAH/USD
€ – 31,45/31,54 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:02

Дата: 04 февраля 2019 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,41/27,45 UAH/USD (с утра - 27,53/27,57 UAH/USD, к полудню - 27,46/27,53 UAH/USD)
€ – 31,40/31,51 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,58 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,54 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:20

Дата: 04 февраля 2019 г. на 18.20

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,35/27,45 UAH/USD (с утра - 27,53/27,57 UAH/USD, к полудню - 27,46/27,53 UAH/USD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,58 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,54 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
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