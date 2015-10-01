Доброе утро!
1.27.25(27)-27.35(37)
2.31.15(20)-31.40(45)
3.0.411(2)-0.415(6)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:57
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.27.25(27)-27.35(37)
2.31.15(20)-31.40(45)
3.0.411(2)-0.415(6)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:00
Дата: 05 февраля 2019 г. на 11.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,25/27,35 UAH/USD
€ – 31,15/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:47
Дата: 05 февраля 2019 г. на 11.46
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,25/27,35 UAH/USD
€ – 31,15/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
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