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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:57

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
1.27.25(27)-27.35(37)
2.31.15(20)-31.40(45)
3.0.411(2)-0.415(6)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:00

Дата: 05 февраля 2019 г. на 11.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,25/27,35 UAH/USD
€ – 31,15/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:47

Дата: 05 февраля 2019 г. на 11.46

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,25/27,35 UAH/USD
€ – 31,15/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
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