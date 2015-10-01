Доброе утро!
1.27.05(06)-27.10(13)
2.31.85(90)-31.00(05)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:48
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.27.05(06)-27.10(13)
2.31.85(90)-31.00(05)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:08
Дата: 07 февраля 2019 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,02/27,08 UAH/USD
€ – 30,87/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
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