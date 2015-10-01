RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:48

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
1.27.05(06)-27.10(13)
2.31.85(90)-31.00(05)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 237
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:08

Дата: 07 февраля 2019 г. на 12.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,02/27,08 UAH/USD
€ – 30,87/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70681
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 8271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:04

Дата: 07 февраля 2019 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,07/27,10 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,95/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,87/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70681
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 8271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:17

Дата: 07 февраля 2019 г. на 18.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,05/27,12 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,80/30,99 UAH/EUR (с утра – 30,95/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,87/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70681
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 8271 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 262263264265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Києві 1 ... 233, 234, 235
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2349 162004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 16:59
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 304, 305, 306
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
3051 207490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 16:41
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 228, 229, 230
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2294 153033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 16:25
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67434)
07.02.2019 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.