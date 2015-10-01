Доброе утро!
1.27.05(06)-27.10(13)
2.31.85(90)-31.00(05)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:48
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.27.05(06)-27.10(13)
2.31.85(90)-31.00(05)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:08
Дата: 07 февраля 2019 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,02/27,08 UAH/USD
€ – 30,87/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:04
Дата: 07 февраля 2019 г. на 16.01
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,07/27,10 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,95/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,87/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:17
Дата: 07 февраля 2019 г. на 18.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,05/27,12 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,80/30,99 UAH/EUR (с утра – 30,95/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,87/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:47
Дата: 08 февраля 2019 г. на 09.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,09 UAH/USD
€ – 30,87/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:20
Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.18
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,00/27,06 UAH/USD
€ – 30,80/30,86 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:00
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.26.95(97)-27.04(07)
2.31.75(77)-30.85(87)
3.0.404(5)-0.408(9)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:05
Дата: 08 февраля 2019 г. на 11.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,00/27,05 UAH/USD
€ – 30,75/30,86 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,406 UAH/RUB
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