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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:02

Дата: 12 февраля 2019 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,11/27,17 UAH/USD (с утра - 27,08/27,13 UAH/USD, к полудню - 27,08/27,13 UAH/USD)
€ – 30,72/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,72/30,82 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,410 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 17:42

Дата: 12 февраля 2019 г. на 17.41

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра - 27,08/27,13 UAH/USD, к полудню - 27,08/27,13 UAH/USD)
€ – 30,72/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,72/30,82 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,410 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:57

Дата: 13 февраля 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,15/27,19 UAH/USD
€ – 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,412 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:15

Дата: 13 февраля 2019 г. на 10.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,13/27,17 UAH/USD
€ – 30,77/30,87 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,412 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:45

Дата: 13 февраля 2019 г. на 12.33
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,13/27,17 UAH/USD
€ – 30,80/30,94 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:13

Дата: 13 февраля 2019 г. на 16.12

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,15/27,20 UAH/USD (с утра - 27,15/27,19 UAH/USD, к полудню - 27,13/27,17 UAH/USD)
€ – 30,84/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,94 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 17:48

Дата: 13 февраля 2019 г. на 17.46

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,15/27,22 UAH/USD (с утра - 27,15/27,19 UAH/USD, к полудню - 27,13/27,17 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,94 UAH/EUR)
RUB 0,408/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:48

Дата: 14 февраля 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,15/27,20 UAH/USD
€ – 30,80/30,97 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB
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