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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:04
Дата: 14 февраля 2019 г. на 16.02
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,22/27,28 UAH/USD (с утра - 27,15/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,18/27,25 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,410 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:33
Дата: 14 февраля 2019 г. на 17.31
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,20/27,30 UAH/USD (с утра - 27,15/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,18/27,25 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,410 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70928
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4590 раз.
- Подякували: 8353 раз.
-
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:47
Дата: 15 февраля 2019 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,21/27,25 UAH/USD
€ – 30,83/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 70928
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4590 раз.
- Подякували: 8353 раз.
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