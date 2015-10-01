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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:04

Дата: 14 февраля 2019 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,22/27,28 UAH/USD (с утра - 27,15/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,18/27,25 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,410 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:33

Дата: 14 февраля 2019 г. на 17.31

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,20/27,30 UAH/USD (с утра - 27,15/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,18/27,25 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,410 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:47

Дата: 15 февраля 2019 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,21/27,25 UAH/USD
€ – 30,83/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:54

Дата: 15 февраля 2019 г. на 10.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,19/27,24 UAH/USD
€ – 30,83/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:08

Доброе утро!
1.27.20(21)-27.24(25)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(6)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 240
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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