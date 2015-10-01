RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:25

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! На месте, но чуть вниз...
1.27.10(12)-27.19(20)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
basis_kk
 
Повідомлень: 241
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 266267268269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют в Одесі 1 ... 78, 79, 80
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
796 66447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 12:27
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 230, 231, 232
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2314 154361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 12:25
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 306, 307, 308
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
3078 208985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 12:24
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.