Добрый день! На месте, но чуть вниз...
1.27.10(12)-27.19(20)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:25
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! На месте, но чуть вниз...
1.27.10(12)-27.19(20)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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