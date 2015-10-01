Добрый день! На месте, но чуть вниз...
1.27.10(12)-27.19(20)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:25
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! На месте, но чуть вниз...
1.27.10(12)-27.19(20)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:11
Дата: 18 февраля 2019 г. на 16.10
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра - 27,13/27,23 UAH/USD, к полудню - 27,13/27,23 UAH/USD)
€ – 30,85/30,92 UAH/EUR (с утра – 30,87/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,83/30,92 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)
|