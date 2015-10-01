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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:25

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! На месте, но чуть вниз...
1.27.10(12)-27.19(20)
2.31.75(85)-30.92(95)
3.0.405(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:11

Дата: 18 февраля 2019 г. на 16.10

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра - 27,13/27,23 UAH/USD, к полудню - 27,13/27,23 UAH/USD)
€ – 30,85/30,92 UAH/EUR (с утра – 30,87/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,83/30,92 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:15

Дата: 18 февраля 2019 г. на 18.14

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра - 27,13/27,23 UAH/USD, к полудню - 27,13/27,23 UAH/USD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,87/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,83/30,92 UAH/EUR)
RUB 0,404/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:48

Дата: 19 февраля 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,10/27,20 UAH/USD
€ – 30,82/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:25

Дата: 19 февраля 2019 г. на 10.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,07/27,17 UAH/USD
€ – 30,80/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:01

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Смотрим вниз...
1.27.05(08)-27.15(17)
2.31.75(80)-30.85(87)
3.0.406(7)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:12

Дата: 19 февраля 2019 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,07/27,17 UAH/USD
€ – 30,80/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:05

Дата: 19 февраля 2019 г. на 16.03

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,07/27,17 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)
€ – 30,71/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,82/30,88 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:00

Дата: 19 февраля 2019 г. на 18.15

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,07/27,17 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)
€ – 30,60/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,82/30,88 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)
RUB 0,404/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:54

Дата: 20 февраля 2019 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,07/27,17 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
дядя Caша
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