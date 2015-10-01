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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:50

Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:45

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! вниз аккуратно
1.27.02(05)-27.10(15)
2.31.70(75)-30.80(85)
3.0.406(7)-0.410(11)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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