Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:50
Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:45
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! вниз аккуратно
1.27.02(05)-27.10(15)
2.31.70(75)-30.80(85)
3.0.406(7)-0.410(11)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:03
Дата: 20 февраля 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,03/27,13 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,83 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,83 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
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